Валюты / FTV
FTV: Fortive Corporation
48.76 USD 0.15 (0.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTV за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.06, а максимальная — 49.00.
Следите за динамикой Fortive Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FTV
- Fortive на конференции Morgan Stanley: стратегический фокус после отделения
- Fortive at Morgan Stanley’s Conference: Strategic Focus Post-Spin-Off
- Oppenheimer initiates Ralliant stock with Outperform rating on grid hardening play
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- This Fortinet Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Morgan Stanley downgrades Fortive stock to Equalweight on unclear recovery path
- Do Options Traders Know Something About Fortive Stock We Don't?
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- Barclays downgrades Fortive stock to Equalweight on challenging 2H outlook
- Ralliant Corporation: Hoping That Revenues Are Red-Shifted In This Spin-Off (NYSE:RAL)
- One Way To View Value Investing In A Resilient But Cautious Economy
- Ralliant shares rise on upbeat revenue outlook for third quarter
- FUJIFILM's Q1 Earnings Decline Y/Y, Imaging Solutions Boost Revenues
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Fortive stock hits 52-week low at 46.45 USD
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- ITRI Q2 Earnings Beat, Sales Lag, Stock Sinks 10% on Mixed Outlook
- Fortive's Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Third Point Q2 2025 Investor Letter
- Truist Securities downgrades Fortive stock to Hold on growth concerns
- Fortive (FTV) Q2 Revenue Tops Estimates
- Earnings call transcript: Fortive’s Q2 2025 EPS misses forecast, stock dips
- Fortive (FTV) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
Дневной диапазон
48.06 49.00
Годовой диапазон
46.49 83.33
- Предыдущее закрытие
- 48.61
- Open
- 48.54
- Bid
- 48.76
- Ask
- 49.06
- Low
- 48.06
- High
- 49.00
- Объем
- 4.573 K
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 3.37%
- 6-месячное изменение
- -33.37%
- Годовое изменение
- -38.44%
