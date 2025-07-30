Währungen / FTV
FTV: Fortive Corporation
48.84 USD 0.81 (1.69%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTV hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.32 bis zu einem Hoch von 49.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fortive Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
48.32 49.39
Jahresspanne
46.49 83.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.03
- Eröffnung
- 48.37
- Bid
- 48.84
- Ask
- 49.14
- Tief
- 48.32
- Hoch
- 49.39
- Volumen
- 4.687 K
- Tagesänderung
- 1.69%
- Monatsänderung
- 3.54%
- 6-Monatsänderung
- -33.26%
- Jahresänderung
- -38.34%
