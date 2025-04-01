КотировкиРазделы
FSI: Flexible Solutions International Inc (CDA)

10.25 USD 0.64 (5.88%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FSI за сегодня изменился на -5.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.23, а максимальная — 11.03.

Следите за динамикой Flexible Solutions International Inc (CDA). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FSI

Дневной диапазон
10.23 11.03
Годовой диапазон
3.21 11.48
Предыдущее закрытие
10.89
Open
11.00
Bid
10.25
Ask
10.55
Low
10.23
High
11.03
Объем
114
Дневное изменение
-5.88%
Месячное изменение
-2.19%
6-месячное изменение
105.00%
Годовое изменение
182.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.