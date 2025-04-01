Валюты / FSI
FSI: Flexible Solutions International Inc (CDA)
10.25 USD 0.64 (5.88%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSI за сегодня изменился на -5.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.23, а максимальная — 11.03.
Следите за динамикой Flexible Solutions International Inc (CDA). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.23 11.03
Годовой диапазон
3.21 11.48
- Предыдущее закрытие
- 10.89
- Open
- 11.00
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Low
- 10.23
- High
- 11.03
- Объем
- 114
- Дневное изменение
- -5.88%
- Месячное изменение
- -2.19%
- 6-месячное изменение
- 105.00%
- Годовое изменение
- 182.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.