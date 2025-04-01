Devises / FSI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FSI: Flexible Solutions International Inc (CDA)
9.97 USD 0.09 (0.89%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FSI a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.66 et à un maximum de 10.37.
Suivez la dynamique Flexible Solutions International Inc (CDA). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSI Nouvelles
- Are Basic Materials Stocks Lagging EMX Royalty (EMX) This Year?
- Singular Research initiates coverage on Flexible Solutions stock with Buy rating
- Pick These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Enhance Returns
- Here's Why Flexible Solutions International Inc. (FSI) is a Great Momentum Stock to Buy
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Tap Wall Street Rally
- 'Cooked' To Perfection, Small Caps Sizzle: Top Stocks Under $10
- Here's Why Momentum in Flexible Solutions International (FSI) Should Keep going
- Is Flexible Solutions International (FSI) Outperforming Other Basic Materials Stocks This Year?
- Flexible Solutions International, Inc. (FSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Flexible Solutions Q2 2025 beats EPS forecasts
- Flexible Solutions International Inc. (FSI) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Flexible Solutions earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Green Plains Renewable Energy (GPRE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Koppers (KOP) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Ecovyst (ECVT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Trinseo (TSE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Ecolab (ECL) Misses Q2 Earnings Estimates
- Strength Seen in Flexible Solutions International (FSI): Can Its 13.0% Jump Turn into More Strength?
- Flexible Solutions earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Flexible Solutions: I See The Potential, But The Path Is Narrow (NYSE:FSI)
- Flexible Solutions International, Inc. (FSI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
9.66 10.37
Range Annuel
3.21 11.48
- Clôture Précédente
- 10.06
- Ouverture
- 10.29
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Plus Bas
- 9.66
- Plus Haut
- 10.37
- Volume
- 72
- Changement quotidien
- -0.89%
- Changement Mensuel
- -4.87%
- Changement à 6 Mois
- 99.40%
- Changement Annuel
- 174.66%
20 septembre, samedi