Валюты / FOSL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FOSL: Fossil Group Inc
3.10 USD 0.08 (2.65%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FOSL за сегодня изменился на 2.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.96, а максимальная — 3.12.
Следите за динамикой Fossil Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FOSL
- Fossil Group launches debt exchange offer for senior notes
- Fossil Group: The Turnaround Is Far From Complete (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOSL)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Salesforce, Abbott Laboratories and Fossil Group
- Top Research Reports for Amazon.com, Salesforce & Abbott
- FOSL Incurs Narrower Y/Y Loss in Q2, Lifts 2025 Outlook
- Fossil Stock: Turnaround Play With Substantial Upside - Strong Buy (NASDAQ:FOSL)
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Fossil Group’s Q2 2025 sees mixed results
- Fossil Group refinances debt with new $150 million credit facility
- FOSL Upgraded to Outperform Amid Turnaround Plan, Margin Gains
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Oracle, Shell, Fossil and ImmuCell
- Top Research Reports for Alphabet, Oracle & Shell
- Fossil Group appoints Laks Lakshmanan as chief supply chain officer
- Maxim Group initiates Fossil stock with Buy rating on turnaround potential
- Top 3 Consumer Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Laureate Education (NASDAQ:LAUR), Fossil Group (NASDAQ:FOSL)
- Walmart’s Price Hikes Open Door to Increases From ‘Everybody Else’
- Fossil Group, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Fossil Group’s stock up 6% on improved margins
- Fossil Group expands board with new directors
- Another struggling mall retail chain closing more stores
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.96 3.12
Годовой диапазон
0.86 3.58
- Предыдущее закрытие
- 3.02
- Open
- 3.02
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Low
- 2.96
- High
- 3.12
- Объем
- 631
- Дневное изменение
- 2.65%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 158.33%
- Годовое изменение
- 162.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.