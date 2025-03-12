通貨 / FOSL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FOSL: Fossil Group Inc
3.16 USD 0.12 (3.95%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FOSLの今日の為替レートは、3.95%変化しました。日中、通貨は1あたり3.01の安値と3.18の高値で取引されました。
Fossil Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOSL News
- Fossil Group launches debt exchange offer for senior notes
- Fossil Group: The Turnaround Is Far From Complete (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOSL)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Salesforce, Abbott Laboratories and Fossil Group
- Top Research Reports for Amazon.com, Salesforce & Abbott
- FOSL Incurs Narrower Y/Y Loss in Q2, Lifts 2025 Outlook
- Fossil Stock: Turnaround Play With Substantial Upside - Strong Buy (NASDAQ:FOSL)
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Fossil Group’s Q2 2025 sees mixed results
- Fossil Group refinances debt with new $150 million credit facility
- FOSL Upgraded to Outperform Amid Turnaround Plan, Margin Gains
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Oracle, Shell, Fossil and ImmuCell
- Top Research Reports for Alphabet, Oracle & Shell
- Fossil Group appoints Laks Lakshmanan as chief supply chain officer
- Maxim Group initiates Fossil stock with Buy rating on turnaround potential
- Top 3 Consumer Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Laureate Education (NASDAQ:LAUR), Fossil Group (NASDAQ:FOSL)
- Walmart’s Price Hikes Open Door to Increases From ‘Everybody Else’
- Fossil Group, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Fossil Group’s stock up 6% on improved margins
- Fossil Group expands board with new directors
- Another struggling mall retail chain closing more stores
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.01 3.18
1年のレンジ
0.86 3.58
- 以前の終値
- 3.04
- 始値
- 3.05
- 買値
- 3.16
- 買値
- 3.46
- 安値
- 3.01
- 高値
- 3.18
- 出来高
- 738
- 1日の変化
- 3.95%
- 1ヶ月の変化
- 3.61%
- 6ヶ月の変化
- 163.33%
- 1年の変化
- 167.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K