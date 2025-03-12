QuotazioniSezioni
Valute / FOSL
FOSL: Fossil Group Inc

3.00 USD 0.16 (5.06%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FOSL ha avuto una variazione del -5.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.00 e ad un massimo di 3.28.

Il tasso di cambio FOSL ha avuto una variazione del -5.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.00 e ad un massimo di 3.28.

Intervallo Giornaliero
3.00 3.28
Intervallo Annuale
0.86 3.58
Chiusura Precedente
3.16
Apertura
3.18
Bid
3.00
Ask
3.30
Minimo
3.00
Massimo
3.28
Volume
1.106 K
Variazione giornaliera
-5.06%
Variazione Mensile
-1.64%
Variazione Semestrale
150.00%
Variazione Annuale
154.24%
