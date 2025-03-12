Valute / FOSL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FOSL: Fossil Group Inc
3.00 USD 0.16 (5.06%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FOSL ha avuto una variazione del -5.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.00 e ad un massimo di 3.28.
Segui le dinamiche di Fossil Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOSL News
- Fossil Group launches debt exchange offer for senior notes
- Fossil Group: The Turnaround Is Far From Complete (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOSL)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Salesforce, Abbott Laboratories and Fossil Group
- Top Research Reports for Amazon.com, Salesforce & Abbott
- FOSL Incurs Narrower Y/Y Loss in Q2, Lifts 2025 Outlook
- Fossil Stock: Turnaround Play With Substantial Upside - Strong Buy (NASDAQ:FOSL)
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Fossil Group’s Q2 2025 sees mixed results
- Fossil Group refinances debt with new $150 million credit facility
- FOSL Upgraded to Outperform Amid Turnaround Plan, Margin Gains
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Oracle, Shell, Fossil and ImmuCell
- Top Research Reports for Alphabet, Oracle & Shell
- Fossil Group appoints Laks Lakshmanan as chief supply chain officer
- Maxim Group initiates Fossil stock with Buy rating on turnaround potential
- Top 3 Consumer Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Laureate Education (NASDAQ:LAUR), Fossil Group (NASDAQ:FOSL)
- Walmart’s Price Hikes Open Door to Increases From ‘Everybody Else’
- Fossil Group, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Fossil Group’s stock up 6% on improved margins
- Fossil Group expands board with new directors
- Another struggling mall retail chain closing more stores
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.00 3.28
Intervallo Annuale
0.86 3.58
- Chiusura Precedente
- 3.16
- Apertura
- 3.18
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Minimo
- 3.00
- Massimo
- 3.28
- Volume
- 1.106 K
- Variazione giornaliera
- -5.06%
- Variazione Mensile
- -1.64%
- Variazione Semestrale
- 150.00%
- Variazione Annuale
- 154.24%
21 settembre, domenica