Dövizler / FOSL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FOSL: Fossil Group Inc
3.00 USD 0.16 (5.06%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FOSL fiyatı bugün -5.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.00 ve Yüksek fiyatı olarak 3.28 aralığında işlem gördü.
Fossil Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOSL haberleri
- Fossil Group launches debt exchange offer for senior notes
- Fossil Group: The Turnaround Is Far From Complete (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOSL)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Salesforce, Abbott Laboratories and Fossil Group
- Top Research Reports for Amazon.com, Salesforce & Abbott
- FOSL Incurs Narrower Y/Y Loss in Q2, Lifts 2025 Outlook
- Fossil Stock: Turnaround Play With Substantial Upside - Strong Buy (NASDAQ:FOSL)
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Fossil Group’s Q2 2025 sees mixed results
- Fossil Group refinances debt with new $150 million credit facility
- FOSL Upgraded to Outperform Amid Turnaround Plan, Margin Gains
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Oracle, Shell, Fossil and ImmuCell
- Top Research Reports for Alphabet, Oracle & Shell
- Fossil Group appoints Laks Lakshmanan as chief supply chain officer
- Maxim Group initiates Fossil stock with Buy rating on turnaround potential
- Top 3 Consumer Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Laureate Education (NASDAQ:LAUR), Fossil Group (NASDAQ:FOSL)
- Walmart’s Price Hikes Open Door to Increases From ‘Everybody Else’
- Fossil Group, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Fossil Group’s stock up 6% on improved margins
- Fossil Group expands board with new directors
- Another struggling mall retail chain closing more stores
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.00 3.28
Yıllık aralık
0.86 3.58
- Önceki kapanış
- 3.16
- Açılış
- 3.18
- Satış
- 3.00
- Alış
- 3.30
- Düşük
- 3.00
- Yüksek
- 3.28
- Hacim
- 1.106 K
- Günlük değişim
- -5.06%
- Aylık değişim
- -1.64%
- 6 aylık değişim
- 150.00%
- Yıllık değişim
- 154.24%
21 Eylül, Pazar