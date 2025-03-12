Währungen / FOSL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FOSL: Fossil Group Inc
3.16 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FOSL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.08 bis zu einem Hoch von 3.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fossil Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOSL News
- Fossil Group launches debt exchange offer for senior notes
- Fossil Group: The Turnaround Is Far From Complete (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOSL)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Salesforce, Abbott Laboratories and Fossil Group
- Top Research Reports for Amazon.com, Salesforce & Abbott
- FOSL Incurs Narrower Y/Y Loss in Q2, Lifts 2025 Outlook
- Fossil Stock: Turnaround Play With Substantial Upside - Strong Buy (NASDAQ:FOSL)
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Fossil Group’s Q2 2025 sees mixed results
- Fossil Group refinances debt with new $150 million credit facility
- FOSL Upgraded to Outperform Amid Turnaround Plan, Margin Gains
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, Oracle, Shell, Fossil and ImmuCell
- Top Research Reports for Alphabet, Oracle & Shell
- Fossil Group appoints Laks Lakshmanan as chief supply chain officer
- Maxim Group initiates Fossil stock with Buy rating on turnaround potential
- Top 3 Consumer Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Laureate Education (NASDAQ:LAUR), Fossil Group (NASDAQ:FOSL)
- Walmart’s Price Hikes Open Door to Increases From ‘Everybody Else’
- Fossil Group, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Fossil Group’s stock up 6% on improved margins
- Fossil Group expands board with new directors
- Another struggling mall retail chain closing more stores
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.08 3.27
Jahresspanne
0.86 3.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.16
- Eröffnung
- 3.18
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Tief
- 3.08
- Hoch
- 3.27
- Volumen
- 402
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.61%
- 6-Monatsänderung
- 163.33%
- Jahresänderung
- 167.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K