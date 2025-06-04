Валюты / FIGS
FIGS: FIGS Inc Class A
7.32 USD 0.03 (0.41%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FIGS за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.20, а максимальная — 7.42.
Следите за динамикой FIGS Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FIGS
Дневной диапазон
7.20 7.42
Годовой диапазон
3.57 7.42
- Предыдущее закрытие
- 7.35
- Open
- 7.36
- Bid
- 7.32
- Ask
- 7.62
- Low
- 7.20
- High
- 7.42
- Объем
- 1.537 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 6.86%
- 6-месячное изменение
- 59.13%
- Годовое изменение
- 7.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.