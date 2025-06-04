Währungen / FIGS
FIGS: FIGS Inc Class A
7.44 USD 0.15 (2.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FIGS hat sich für heute um 2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.28 bis zu einem Hoch von 7.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die FIGS Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIGS News
Tagesspanne
7.28 7.48
Jahresspanne
3.57 7.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.29
- Eröffnung
- 7.33
- Bid
- 7.44
- Ask
- 7.74
- Tief
- 7.28
- Hoch
- 7.48
- Volumen
- 1.439 K
- Tagesänderung
- 2.06%
- Monatsänderung
- 8.61%
- 6-Monatsänderung
- 61.74%
- Jahresänderung
- 9.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K