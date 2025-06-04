通貨 / FIGS
FIGS: FIGS Inc Class A
7.44 USD 0.15 (2.06%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FIGSの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり7.28の安値と7.48の高値で取引されました。
FIGS Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FIGS News
1日のレンジ
7.28 7.48
1年のレンジ
3.57 7.54
- 以前の終値
- 7.29
- 始値
- 7.33
- 買値
- 7.44
- 買値
- 7.74
- 安値
- 7.28
- 高値
- 7.48
- 出来高
- 1.439 K
- 1日の変化
- 2.06%
- 1ヶ月の変化
- 8.61%
- 6ヶ月の変化
- 61.74%
- 1年の変化
- 9.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K