FIGS: FIGS Inc Class A
7.25 USD 0.19 (2.55%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FIGS 환율이 오늘 -2.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.07이고 고가는 7.42이었습니다.
FIGS Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FIGS News
일일 변동 비율
7.07 7.42
년간 변동
3.57 7.54
- 이전 종가
- 7.44
- 시가
- 7.42
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- 저가
- 7.07
- 고가
- 7.42
- 볼륨
- 3.710 K
- 일일 변동
- -2.55%
- 월 변동
- 5.84%
- 6개월 변동
- 57.61%
- 년간 변동율
- 6.93%
20 9월, 토요일