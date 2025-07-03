Валюты / EXPD
EXPD: Expeditors International of Washington Inc
124.80 USD 0.56 (0.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXPD за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.12, а максимальная — 125.56.
Следите за динамикой Expeditors International of Washington Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
124.12 125.56
Годовой диапазон
100.47 131.00
- Предыдущее закрытие
- 124.24
- Open
- 124.36
- Bid
- 124.80
- Ask
- 125.10
- Low
- 124.12
- High
- 125.56
- Объем
- 1.505 K
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 4.58%
- 6-месячное изменение
- 3.60%
- Годовое изменение
- -4.73%
