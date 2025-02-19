Валюты / EMBC
EMBC: Embecta Corp
15.08 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EMBC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.92, а максимальная — 15.30.
Следите за динамикой Embecta Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EMBC
Дневной диапазон
14.92 15.30
Годовой диапазон
9.20 21.46
- Предыдущее закрытие
- 15.08
- Open
- 15.05
- Bid
- 15.08
- Ask
- 15.38
- Low
- 14.92
- High
- 15.30
- Объем
- 721
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.07%
- 6-месячное изменение
- 18.37%
- Годовое изменение
- 7.41%
