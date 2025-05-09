Währungen / EMBC
EMBC: Embecta Corp
15.17 USD 0.11 (0.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EMBC hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.88 bis zu einem Hoch von 15.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Embecta Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.88 15.29
Jahresspanne
9.20 21.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.06
- Eröffnung
- 15.06
- Bid
- 15.17
- Ask
- 15.47
- Tief
- 14.88
- Hoch
- 15.29
- Volumen
- 909
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- 4.69%
- 6-Monatsänderung
- 19.07%
- Jahresänderung
- 8.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K