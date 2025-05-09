KurseKategorien
Währungen / EMBC
EMBC: Embecta Corp

15.17 USD 0.11 (0.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMBC hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.88 bis zu einem Hoch von 15.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Embecta Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
14.88 15.29
Jahresspanne
9.20 21.46
Vorheriger Schlusskurs
15.06
Eröffnung
15.06
Bid
15.17
Ask
15.47
Tief
14.88
Hoch
15.29
Volumen
909
Tagesänderung
0.73%
Monatsänderung
4.69%
6-Monatsänderung
19.07%
Jahresänderung
8.05%
