DOV: Dover Corporation
172.65 USD 0.67 (0.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOV за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.04, а максимальная — 172.86.
Следите за динамикой Dover Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DOV
- Here's Why Investing in Flowserve Stock Makes Sense Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Is the Options Market Predicting a Spike in Dover Stock?
- GNRC Launches PWRmicro Inverter to Boost Solar Output and Integration
- Generac Up 39% in Three Months: Where Will the Stock Head From Here?
- Parker-Hannifin Stock Exhibits Strong Prospects Despite Headwinds
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Why Is Generac Holdings (GNRC) Down 4% Since Last Earnings Report?
- Here's Why Investing in Zebra Technologies Stock Makes Sense
- Donaldson's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Reasons Why You Should Avoid Betting on IDEX Stock Right Now
- Graco Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Nordson's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Applied Industrial Q4 Earnings & Revenues Beat Estimates, Increase Y/Y
- Dover fueling solutions launches Bulloch POS system in US market
- AIT Gears Up to Post Q4 Earnings: What Lies Ahead for the Stock?
- Dover increases quarterly dividend to $0.52 per share
- Parker-Hannifin Q4 Earnings Beat, Aerospace Systems Sales Up Y/Y
- Kennametal's Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Sila Realty Trust Q2 2025 slides: healthcare REIT maintains high occupancy, grows NOI
Дневной диапазон
171.04 172.86
Годовой диапазон
143.18 214.57
- Предыдущее закрытие
- 171.98
- Open
- 171.87
- Bid
- 172.65
- Ask
- 172.95
- Low
- 171.04
- High
- 172.86
- Объем
- 1.820 K
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- -2.28%
- 6-месячное изменение
- -1.34%
- Годовое изменение
- -10.05%
