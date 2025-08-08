Währungen / DOV
DOV: Dover Corporation
172.73 USD 1.20 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOV hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 171.92 bis zu einem Hoch von 174.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dover Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOV News
Tagesspanne
171.92 174.37
Jahresspanne
143.18 214.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 171.53
- Eröffnung
- 172.50
- Bid
- 172.73
- Ask
- 173.03
- Tief
- 171.92
- Hoch
- 174.37
- Volumen
- 1.973 K
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- -2.23%
- 6-Monatsänderung
- -1.30%
- Jahresänderung
- -10.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K