통화 / DOV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DOV: Dover Corporation
171.29 USD 1.44 (0.83%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DOV 환율이 오늘 -0.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 170.96이고 고가는 173.56이었습니다.
Dover Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOV News
- Parker-Hannifin Expands Electrification Portfolio With Curtis Acquisition
- 도버 퓨얼링 솔루션, Bulloch POS와 Intevacon 통합 완료
- Dover Fueling Solutions completes Bulloch POS integration with Intevacon
- Dover: Becoming Relatively Compelling (NYSE:DOV)
- Here's Why Investing in Flowserve Stock Makes Sense Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Is the Options Market Predicting a Spike in Dover Stock?
- GNRC Launches PWRmicro Inverter to Boost Solar Output and Integration
- Generac Up 39% in Three Months: Where Will the Stock Head From Here?
- Parker-Hannifin Stock Exhibits Strong Prospects Despite Headwinds
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Why Is Generac Holdings (GNRC) Down 4% Since Last Earnings Report?
- Here's Why Investing in Zebra Technologies Stock Makes Sense
- Donaldson's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Reasons Why You Should Avoid Betting on IDEX Stock Right Now
- Graco Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Nordson's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Applied Industrial Q4 Earnings & Revenues Beat Estimates, Increase Y/Y
- Dover fueling solutions launches Bulloch POS system in US market
- AIT Gears Up to Post Q4 Earnings: What Lies Ahead for the Stock?
일일 변동 비율
170.96 173.56
년간 변동
143.18 214.57
- 이전 종가
- 172.73
- 시가
- 172.05
- Bid
- 171.29
- Ask
- 171.59
- 저가
- 170.96
- 고가
- 173.56
- 볼륨
- 1.397 K
- 일일 변동
- -0.83%
- 월 변동
- -3.05%
- 6개월 변동
- -2.12%
- 년간 변동율
- -10.76%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K