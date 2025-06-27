Валюты / BQ
BQ: Boqii Holding Limited American Depositary Shares, representing
3.03 USD 0.04 (1.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BQ за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.88, а максимальная — 3.13.
Следите за динамикой Boqii Holding Limited American Depositary Shares, representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BQ
Дневной диапазон
2.88 3.13
Годовой диапазон
0.27 9.89
- Предыдущее закрытие
- 3.07
- Open
- 3.08
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- Low
- 2.88
- High
- 3.13
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- 10.18%
- 6-месячное изменение
- 47.80%
- Годовое изменение
- 639.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.