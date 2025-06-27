クォートセクション
通貨 / BQ
株に戻る

BQ: Boqii Holding Limited American Depositary Shares, representing

3.20 USD 0.05 (1.59%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BQの今日の為替レートは、1.59%変化しました。日中、通貨は1あたり3.15の安値と3.30の高値で取引されました。

Boqii Holding Limited American Depositary Shares, representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BQ News

1日のレンジ
3.15 3.30
1年のレンジ
0.27 9.89
以前の終値
3.15
始値
3.30
買値
3.20
買値
3.50
安値
3.15
高値
3.30
出来高
12
1日の変化
1.59%
1ヶ月の変化
16.36%
6ヶ月の変化
56.10%
1年の変化
680.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K