BQ: Boqii Holding Limited American Depositary Shares, representing

3.19 USD 0.01 (0.31%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BQ ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.07 e ad un massimo di 3.20.

Segui le dinamiche di Boqii Holding Limited American Depositary Shares, representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.07 3.20
Intervallo Annuale
0.27 9.89
Chiusura Precedente
3.20
Apertura
3.12
Bid
3.19
Ask
3.49
Minimo
3.07
Massimo
3.20
Volume
21
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
16.00%
Variazione Semestrale
55.61%
Variazione Annuale
678.05%
21 settembre, domenica