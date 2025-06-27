FiyatlarBölümler
BQ: Boqii Holding Limited American Depositary Shares, representing

3.19 USD 0.01 (0.31%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BQ fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.07 ve Yüksek fiyatı olarak 3.20 aralığında işlem gördü.

BQ fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.07 ve Yüksek fiyatı olarak 3.20 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
3.07 3.20
Yıllık aralık
0.27 9.89
Önceki kapanış
3.20
Açılış
3.12
Satış
3.19
Alış
3.49
Düşük
3.07
Yüksek
3.20
Hacim
21
Günlük değişim
-0.31%
Aylık değişim
16.00%
6 aylık değişim
55.61%
Yıllık değişim
678.05%
21 Eylül, Pazar