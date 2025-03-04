КотировкиРазделы
BHFAP: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati

16.29 USD 0.34 (2.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BHFAP за сегодня изменился на 2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.90, а максимальная — 16.39.

Следите за динамикой Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.90 16.39
Годовой диапазон
14.02 25.51
Предыдущее закрытие
15.95
Open
15.92
Bid
16.29
Ask
16.59
Low
15.90
High
16.39
Объем
132
Дневное изменение
2.13%
Месячное изменение
-9.85%
6-месячное изменение
-17.10%
Годовое изменение
-35.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.