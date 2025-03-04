Währungen / BHFAP
BHFAP: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati
15.94 USD 0.11 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHFAP hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.80 bis zu einem Hoch von 16.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BHFAP News
- Brighthouse Financial's Potential Acquisition Does Not Change My PFD Sell Rating (BHF)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Brighthouse Financials Has 4 Preferreds: All Rated Sell (NASDAQ:BHFAM)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
Tagesspanne
15.80 16.05
Jahresspanne
14.02 25.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.05
- Eröffnung
- 15.95
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- Tief
- 15.80
- Hoch
- 16.05
- Volumen
- 187
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- -11.79%
- 6-Monatsänderung
- -18.88%
- Jahresänderung
- -36.62%
