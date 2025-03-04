QuotazioniSezioni
BHFAP: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati

16.75 USD 0.81 (5.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BHFAP ha avuto una variazione del 5.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.93 e ad un massimo di 17.01.

Segui le dinamiche di Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.93 17.01
Intervallo Annuale
14.02 25.51
Chiusura Precedente
15.94
Apertura
16.08
Bid
16.75
Ask
17.05
Minimo
15.93
Massimo
17.01
Volume
474
Variazione giornaliera
5.08%
Variazione Mensile
-7.30%
Variazione Semestrale
-14.76%
Variazione Annuale
-33.40%
