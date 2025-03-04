Valute / BHFAP
BHFAP: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati
16.75 USD 0.81 (5.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHFAP ha avuto una variazione del 5.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.93 e ad un massimo di 17.01.
Segui le dinamiche di Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BHFAP News
- Brighthouse Financial's Potential Acquisition Does Not Change My PFD Sell Rating (BHF)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Brighthouse Financials Has 4 Preferreds: All Rated Sell (NASDAQ:BHFAM)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
Intervallo Giornaliero
15.93 17.01
Intervallo Annuale
14.02 25.51
- Chiusura Precedente
- 15.94
- Apertura
- 16.08
- Bid
- 16.75
- Ask
- 17.05
- Minimo
- 15.93
- Massimo
- 17.01
- Volume
- 474
- Variazione giornaliera
- 5.08%
- Variazione Mensile
- -7.30%
- Variazione Semestrale
- -14.76%
- Variazione Annuale
- -33.40%
20 settembre, sabato