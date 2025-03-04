クォートセクション
通貨 / BHFAP
株に戻る

BHFAP: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati

15.94 USD 0.11 (0.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BHFAPの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり15.80の安値と16.05の高値で取引されました。

Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulatiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAP News

1日のレンジ
15.80 16.05
1年のレンジ
14.02 25.51
以前の終値
16.05
始値
15.95
買値
15.94
買値
16.24
安値
15.80
高値
16.05
出来高
187
1日の変化
-0.69%
1ヶ月の変化
-11.79%
6ヶ月の変化
-18.88%
1年の変化
-36.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K