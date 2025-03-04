通貨 / BHFAP
BHFAP: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati
15.94 USD 0.11 (0.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BHFAPの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり15.80の安値と16.05の高値で取引されました。
Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulatiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHFAP News
1日のレンジ
15.80 16.05
1年のレンジ
14.02 25.51
- 以前の終値
- 16.05
- 始値
- 15.95
- 買値
- 15.94
- 買値
- 16.24
- 安値
- 15.80
- 高値
- 16.05
- 出来高
- 187
- 1日の変化
- -0.69%
- 1ヶ月の変化
- -11.79%
- 6ヶ月の変化
- -18.88%
- 1年の変化
- -36.62%
