CotationsSections
Devises / BHFAP
Retour à Actions

BHFAP: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati

16.75 USD 0.81 (5.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BHFAP a changé de 5.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.93 et à un maximum de 17.01.

Suivez la dynamique Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAP Nouvelles

Range quotidien
15.93 17.01
Range Annuel
14.02 25.51
Clôture Précédente
15.94
Ouverture
16.08
Bid
16.75
Ask
17.05
Plus Bas
15.93
Plus Haut
17.01
Volume
474
Changement quotidien
5.08%
Changement Mensuel
-7.30%
Changement à 6 Mois
-14.76%
Changement Annuel
-33.40%
20 septembre, samedi