BHFAP: Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati

16.75 USD 0.81 (5.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BHFAP fiyatı bugün 5.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.93 ve Yüksek fiyatı olarak 17.01 aralığında işlem gördü.

Brighthouse Financial Inc - Depositary Shares 6.6% Non-Cumulati hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
15.93 17.01
Yıllık aralık
14.02 25.51
Önceki kapanış
15.94
Açılış
16.08
Satış
16.75
Alış
17.05
Düşük
15.93
Yüksek
17.01
Hacim
474
Günlük değişim
5.08%
Aylık değişim
-7.30%
6 aylık değişim
-14.76%
Yıllık değişim
-33.40%
