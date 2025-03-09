КотировкиРазделы
BALI
BALI: BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF

31.69 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BALI за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.60, а максимальная — 31.70.

Следите за динамикой BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BALI сегодня?

BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) сегодня оценивается на уровне 31.69. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 31.65, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BALI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF?

BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF в настоящее время оценивается в 31.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.60% и USD. Отслеживайте движения BALI на графике в реальном времени.

Как купить акции BALI?

Вы можете купить акции BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) по текущей цене 31.69. Ордера обычно размещаются около 31.69 или 31.99, тогда как 54 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BALI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BALI?

Инвестирование в BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.05 - 31.76 и текущей цены 31.69. Многие сравнивают 3.66% и 11.39% перед размещением ордеров на 31.69 или 31.99. Изучайте ежедневные изменения цены BALI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF?

Самая высокая цена BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) за последний год составила 31.76. Акции заметно колебались в пределах 25.05 - 31.76, сравнение с 31.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF?

Самая низкая цена BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) за год составила 25.05. Сравнение с текущими 31.69 и 25.05 - 31.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BALI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BALI?

В прошлом BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.65 и 5.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.60 31.70
Годовой диапазон
25.05 31.76
Предыдущее закрытие
31.65
Open
31.61
Bid
31.69
Ask
31.99
Low
31.60
High
31.70
Объем
54
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
3.66%
6-месячное изменение
11.39%
Годовое изменение
5.60%
