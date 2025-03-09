- Übersicht
BALI: BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF
Der Wechselkurs von BALI hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.60 bis zu einem Hoch von 31.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BALI News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BALI heute?
Die Aktie von BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) notiert heute bei 31.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.65 und das Handelsvolumen erreichte 153. Das Live-Chart von BALI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BALI Dividenden?
BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF wird derzeit mit 31.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BALI zu verfolgen.
Wie kaufe ich BALI-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) zum aktuellen Kurs von 31.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.73 oder 32.03 platziert, während 153 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BALI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BALI-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF müssen die jährliche Spanne 25.05 - 31.76 und der aktuelle Kurs 31.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.79% und 11.53%, bevor sie Orders zu 31.73 oder 32.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BALI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF?
Der höchste Kurs von BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) im vergangenen Jahr lag bei 31.76. Innerhalb von 25.05 - 31.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF?
Der niedrigste Kurs von BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) im Laufe des Jahres betrug 25.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.73 und der Spanne 25.05 - 31.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BALI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BALI statt?
BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.65 und 5.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.65
- Eröffnung
- 31.61
- Bid
- 31.73
- Ask
- 32.03
- Tief
- 31.60
- Hoch
- 31.76
- Volumen
- 153
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 3.79%
- 6-Monatsänderung
- 11.53%
- Jahresänderung
- 5.73%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8