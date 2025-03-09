CotaçõesSeções
Moedas / BALI
Voltar para Ações

BALI: BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF

31.67 USD 0.02 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BALI para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.60 e o mais alto foi 31.74.

Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BALI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BALI hoje?

Hoje BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) está avaliado em 31.67. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 31.65, e o volume de negociação atingiu 132. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BALI em tempo real.

As ações de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF pagam dividendos?

Atualmente BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF está avaliado em 31.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.53% e USD. Monitore os movimentos de BALI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BALI?

Você pode comprar ações de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) pelo preço atual 31.67. Ordens geralmente são executadas perto de 31.67 ou 31.97, enquanto 132 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BALI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BALI?

Investir em BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF envolve considerar a faixa anual 25.05 - 31.76 e o preço atual 31.67. Muitos comparam 3.60% e 11.32% antes de enviar ordens em 31.67 ou 31.97. Estude as mudanças diárias de preço de BALI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF?

O maior preço de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) no último ano foi 31.76. As ações oscilaram bastante dentro de 25.05 - 31.76, e a comparação com 31.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF?

O menor preço de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) no ano foi 25.05. A comparação com o preço atual 31.67 e 25.05 - 31.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BALI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BALI?

No passado BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.65 e 5.53% após os eventos corporativos.

Faixa diária
31.60 31.74
Faixa anual
25.05 31.76
Fechamento anterior
31.65
Open
31.61
Bid
31.67
Ask
31.97
Low
31.60
High
31.74
Volume
132
Mudança diária
0.06%
Mudança mensal
3.60%
Mudança de 6 meses
11.32%
Mudança anual
5.53%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8