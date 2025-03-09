- Visão do mercado
BALI: BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF
A taxa do BALI para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.60 e o mais alto foi 31.74.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BALI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BALI hoje?
Hoje BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) está avaliado em 31.67. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 31.65, e o volume de negociação atingiu 132. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BALI em tempo real.
As ações de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF pagam dividendos?
Atualmente BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF está avaliado em 31.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.53% e USD. Monitore os movimentos de BALI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BALI?
Você pode comprar ações de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) pelo preço atual 31.67. Ordens geralmente são executadas perto de 31.67 ou 31.97, enquanto 132 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BALI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BALI?
Investir em BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF envolve considerar a faixa anual 25.05 - 31.76 e o preço atual 31.67. Muitos comparam 3.60% e 11.32% antes de enviar ordens em 31.67 ou 31.97. Estude as mudanças diárias de preço de BALI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF?
O maior preço de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) no último ano foi 31.76. As ações oscilaram bastante dentro de 25.05 - 31.76, e a comparação com 31.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF?
O menor preço de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) no ano foi 25.05. A comparação com o preço atual 31.67 e 25.05 - 31.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BALI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BALI?
No passado BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.65 e 5.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.65
- Open
- 31.61
- Bid
- 31.67
- Ask
- 31.97
- Low
- 31.60
- High
- 31.74
- Volume
- 132
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 3.60%
- Mudança de 6 meses
- 11.32%
- Mudança anual
- 5.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8