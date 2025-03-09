- Aperçu
BALI: BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF
Le taux de change de BALI a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.62 et à un maximum de 31.76.
Suivez la dynamique BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BALI aujourd'hui ?
L'action BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF est cotée à 31.65 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.09%, a clôturé hier à 31.62 et son volume d'échange a atteint 175. Le graphique en temps réel du cours de BALI présente ces mises à jour.
L'action BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF est actuellement valorisé à 31.65. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.46% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BALI.
Comment acheter des actions BALI ?
Vous pouvez acheter des actions BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF au cours actuel de 31.65. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.65 ou de 31.95, le 175 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BALI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BALI ?
Investir dans BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.05 - 31.76 et le prix actuel 31.65. Beaucoup comparent 3.53% et 11.25% avant de passer des ordres à 31.65 ou 31.95. Consultez le graphique du cours de BALI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF ?
Le cours le plus élevé de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF l'année dernière était 31.76. Au cours de 25.05 - 31.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF ?
Le cours le plus bas de BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) sur l'année a été 25.05. Sa comparaison avec 31.65 et 25.05 - 31.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BALI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BALI a-t-elle été divisée ?
BlackRock ETF Trust BlackRock Advantage Large Cap Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.62 et 5.46% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.62
- Ouverture
- 31.72
- Bid
- 31.65
- Ask
- 31.95
- Plus Bas
- 31.62
- Plus Haut
- 31.76
- Volume
- 175
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- 3.53%
- Changement à 6 Mois
- 11.25%
- Changement Annuel
- 5.46%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8