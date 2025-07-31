Валюты / AWI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AWI: Armstrong World Industries Inc
194.95 USD 1.69 (0.86%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AWI за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 194.35, а максимальная — 196.95.
Следите за динамикой Armstrong World Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AWI
- Truist Securities повышает целевую цену акций Armstrong World Industries до $230
- Truist Securities raises Armstrong World Industries stock price target to $230
- Grab These 5 Mid-Cap Stocks to Strengthen Your Portfolio in Q4 2025
- Is Alfa Laval (ALFVY) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
- Armstrong World Industries stock hits all-time high of 199.52 USD
- Here's Why Investors Should Buy Armstrong Stock Right Now
- Stagflation is Already in Play
- Why Is Armstrong World Industries (AWI) Up 4.1% Since Last Earnings Report?
- Zacks.com featured highlights Zurn Elkay Water Solutions, Armstrong World, Ralph Lauren, Celestica and Canadian Natural Resources
- 5 Top-Ranked Efficient Stocks to Buy for Solid Gains Amid Volatility
- Armstrong World Industries stock hits all-time high at 197.42 USD
- Is Armstrong World Industries (AWI) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Watts Water, Armstrong World and Levi Strauss
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Big Win for KBR as NASA Hands Over $2.5B Space Support Contract
- Carlisle Prices Senior Notes Offering Worth $1B in Aggregate
- Armstrong World Industries stock reaches all-time high at 192.07 USD
- Armstrong World Industries (AWI) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- The London Company Mid Cap Vs. RMC Q2 2025 Commentary
- Is the Options Market Predicting a Spike in Armstrong World Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Are Construction Stocks Lagging Armstrong World Industries (AWI) This Year?
Дневной диапазон
194.35 196.95
Годовой диапазон
122.37 200.84
- Предыдущее закрытие
- 196.64
- Open
- 196.56
- Bid
- 194.95
- Ask
- 195.25
- Low
- 194.35
- High
- 196.95
- Объем
- 352
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- 39.74%
- Годовое изменение
- 49.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.