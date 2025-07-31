КотировкиРазделы
AWI: Armstrong World Industries Inc

194.95 USD 1.69 (0.86%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AWI за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 194.35, а максимальная — 196.95.

Следите за динамикой Armstrong World Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
194.35 196.95
Годовой диапазон
122.37 200.84
Предыдущее закрытие
196.64
Open
196.56
Bid
194.95
Ask
195.25
Low
194.35
High
196.95
Объем
352
Дневное изменение
-0.86%
Месячное изменение
0.74%
6-месячное изменение
39.74%
Годовое изменение
49.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.