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AMYY: Graniteshares YieldBOOST AMD ETF

14.36 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AMYY за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.27, а максимальная — 14.40.

Следите за динамикой Graniteshares YieldBOOST AMD ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMYY сегодня?

Graniteshares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) сегодня оценивается на уровне 14.36. Инструмент торгуется в пределах 14.27 - 14.40, вчерашнее закрытие составило 14.37, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Graniteshares YieldBOOST AMD ETF?

Graniteshares YieldBOOST AMD ETF в настоящее время оценивается в 14.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.49% и USD. Отслеживайте движения AMYY на графике в реальном времени.

Как купить акции AMYY?

Вы можете купить акции Graniteshares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) по текущей цене 14.36. Ордера обычно размещаются около 14.36 или 14.66, тогда как 34 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMYY?

Инвестирование в Graniteshares YieldBOOST AMD ETF предполагает учет годового диапазона 14.22 - 26.53 и текущей цены 14.36. Многие сравнивают 0.14% и -13.60% перед размещением ордеров на 14.36 или 14.66. Изучайте ежедневные изменения цены AMYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Graniteshares YieldBOOST AMD ETF?

Самая высокая цена Graniteshares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) за последний год составила 26.53. Акции заметно колебались в пределах 14.22 - 26.53, сравнение с 14.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Graniteshares YieldBOOST AMD ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Graniteshares YieldBOOST AMD ETF?

Самая низкая цена Graniteshares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) за год составила 14.22. Сравнение с текущими 14.36 и 14.22 - 26.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMYY?

В прошлом Graniteshares YieldBOOST AMD ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.37 и -42.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.27 14.40
Годовой диапазон
14.22 26.53
Предыдущее закрытие
14.37
Open
14.37
Bid
14.36
Ask
14.66
Low
14.27
High
14.40
Объем
34
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-13.60%
Годовое изменение
-42.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%