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AMYY: Graniteshares YieldBOOST AMD ETF
Курс AMYY за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.27, а максимальная — 14.40.
Следите за динамикой Graniteshares YieldBOOST AMD ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMYY сегодня?
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) сегодня оценивается на уровне 14.36. Инструмент торгуется в пределах 14.27 - 14.40, вчерашнее закрытие составило 14.37, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Graniteshares YieldBOOST AMD ETF?
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF в настоящее время оценивается в 14.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.49% и USD. Отслеживайте движения AMYY на графике в реальном времени.
Как купить акции AMYY?
Вы можете купить акции Graniteshares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) по текущей цене 14.36. Ордера обычно размещаются около 14.36 или 14.66, тогда как 34 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMYY?
Инвестирование в Graniteshares YieldBOOST AMD ETF предполагает учет годового диапазона 14.22 - 26.53 и текущей цены 14.36. Многие сравнивают 0.14% и -13.60% перед размещением ордеров на 14.36 или 14.66. Изучайте ежедневные изменения цены AMYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Graniteshares YieldBOOST AMD ETF?
Самая высокая цена Graniteshares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) за последний год составила 26.53. Акции заметно колебались в пределах 14.22 - 26.53, сравнение с 14.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Graniteshares YieldBOOST AMD ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Graniteshares YieldBOOST AMD ETF?
Самая низкая цена Graniteshares YieldBOOST AMD ETF (AMYY) за год составила 14.22. Сравнение с текущими 14.36 и 14.22 - 26.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMYY?
В прошлом Graniteshares YieldBOOST AMD ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.37 и -42.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.37
- Open
- 14.37
- Bid
- 14.36
- Ask
- 14.66
- Low
- 14.27
- High
- 14.40
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -13.60%
- Годовое изменение
- -42.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%