AMYY: Graniteshares YieldBOOST AMD ETF
今日AMYY汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点14.22和高点14.36进行交易。
关注Graniteshares YieldBOOST AMD ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AMYY股票今天的价格是多少？
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票今天的定价为14.32。它在14.22 - 14.36范围内交易，昨天的收盘价为14.36，交易量达到33。AMYY的实时价格图表显示了这些更新。
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票是否支付股息？
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF目前的价值为14.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.65%和USD。实时查看图表以跟踪AMYY走势。
如何购买AMYY股票？
您可以以14.32的当前价格购买Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票。订单通常设置在14.32或14.62附近，而33和0.63%显示市场活动。立即关注AMYY的实时图表更新。
如何投资AMYY股票？
投资Graniteshares YieldBOOST AMD ETF需要考虑年度范围14.22 - 26.53和当前价格14.32。许多人在以14.32或14.62下订单之前，会比较-0.14%和。实时查看AMYY价格图表，了解每日变化。
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Graniteshares YieldBOOST AMD ETF的最高价格是26.53。在14.22 - 26.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Graniteshares YieldBOOST AMD ETF的绩效。
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票的最低价格是多少？
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF（AMYY）的最低价格为14.22。将其与当前的14.32和14.22 - 26.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMYY股票是什么时候拆分的？
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.36和-42.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.36
- 开盘价
- 14.23
- 卖价
- 14.32
- 买价
- 14.62
- 最低价
- 14.22
- 最高价
- 14.36
- 交易量
- 33
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- -0.14%
- 6个月变化
- -13.84%
- 年变化
- -42.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%