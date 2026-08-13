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AMYY: Graniteshares YieldBOOST AMD ETF

14.32 USD 0.04 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AMYY汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点14.22和高点14.36进行交易。

关注Graniteshares YieldBOOST AMD ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AMYY股票今天的价格是多少？

Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票今天的定价为14.32。它在14.22 - 14.36范围内交易，昨天的收盘价为14.36，交易量达到33。AMYY的实时价格图表显示了这些更新。

Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票是否支付股息？

Graniteshares YieldBOOST AMD ETF目前的价值为14.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.65%和USD。实时查看图表以跟踪AMYY走势。

如何购买AMYY股票？

您可以以14.32的当前价格购买Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票。订单通常设置在14.32或14.62附近，而33和0.63%显示市场活动。立即关注AMYY的实时图表更新。

如何投资AMYY股票？

投资Graniteshares YieldBOOST AMD ETF需要考虑年度范围14.22 - 26.53和当前价格14.32。许多人在以14.32或14.62下订单之前，会比较-0.14%和。实时查看AMYY价格图表，了解每日变化。

Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Graniteshares YieldBOOST AMD ETF的最高价格是26.53。在14.22 - 26.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Graniteshares YieldBOOST AMD ETF的绩效。

Graniteshares YieldBOOST AMD ETF股票的最低价格是多少？

Graniteshares YieldBOOST AMD ETF（AMYY）的最低价格为14.22。将其与当前的14.32和14.22 - 26.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMYY股票是什么时候拆分的？

Graniteshares YieldBOOST AMD ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.36和-42.65%中可见。

日范围
14.22 14.36
年范围
14.22 26.53
前一天收盘价
14.36
开盘价
14.23
卖价
14.32
买价
14.62
最低价
14.22
最高价
14.36
交易量
33
日变化
-0.28%
月变化
-0.14%
6个月变化
-13.84%
年变化
-42.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%