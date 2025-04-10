Валюты / AMOM
AMOM: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
47.81 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMOM за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.73, а максимальная — 47.90.
Следите за динамикой QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.73 47.90
Годовой диапазон
32.79 49.31
- Предыдущее закрытие
- 47.89
- Open
- 47.90
- Bid
- 47.81
- Ask
- 48.11
- Low
- 47.73
- High
- 47.90
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 7.20%
- 6-месячное изменение
- 25.58%
- Годовое изменение
- 13.59%
