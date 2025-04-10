货币 / AMOM
AMOM: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
47.46 USD 0.35 (0.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMOM汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点47.37和高点47.46进行交易。
关注QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMOM新闻
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- AMOM: The Experiment Has Failed For This AI-Powered Momentum ETF (NYSEARCA:AMOM)
日范围
47.37 47.46
年范围
32.79 49.31
- 前一天收盘价
- 47.81
- 开盘价
- 47.37
- 卖价
- 47.46
- 买价
- 47.76
- 最低价
- 47.37
- 最高价
- 47.46
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.73%
- 月变化
- 6.41%
- 6个月变化
- 24.67%
- 年变化
- 12.76%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B