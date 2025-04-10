Divisas / AMOM
AMOM: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
47.46 USD 0.35 (0.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMOM de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.37, mientras que el máximo ha alcanzado 47.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
47.37 47.46
Rango anual
32.79 49.31
- Cierres anteriores
- 47.81
- Open
- 47.37
- Bid
- 47.46
- Ask
- 47.76
- Low
- 47.37
- High
- 47.46
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.73%
- Cambio mensual
- 6.41%
- Cambio a 6 meses
- 24.67%
- Cambio anual
- 12.76%
