AMOM: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

47.46 USD 0.35 (0.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AMOM de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.37, mientras que el máximo ha alcanzado 47.46.

Siga la dinámica de la pareja de divisas QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

AMOM News

Rango diario
47.37 47.46
Rango anual
32.79 49.31
Cierres anteriores
47.81
Open
47.37
Bid
47.46
Ask
47.76
Low
47.37
High
47.46
Volumen
2
Cambio diario
-0.73%
Cambio mensual
6.41%
Cambio a 6 meses
24.67%
Cambio anual
12.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B