Dövizler / AMOM
AMOM: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
48.25 USD 0.21 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMOM fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.99 ve Yüksek fiyatı olarak 48.26 aralığında işlem gördü.
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AMOM haberleri
Günlük aralık
47.99 48.26
Yıllık aralık
32.79 49.31
- Önceki kapanış
- 48.04
- Açılış
- 48.03
- Satış
- 48.25
- Alış
- 48.55
- Düşük
- 47.99
- Yüksek
- 48.26
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- 0.44%
- Aylık değişim
- 8.18%
- 6 aylık değişim
- 26.74%
- Yıllık değişim
- 14.64%
21 Eylül, Pazar