AMOM: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
48.25 USD 0.21 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMOM ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.99 e ad un massimo di 48.26.
Segui le dinamiche di QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
47.99 48.26
Intervallo Annuale
32.79 49.31
- Chiusura Precedente
- 48.04
- Apertura
- 48.03
- Bid
- 48.25
- Ask
- 48.55
- Minimo
- 47.99
- Massimo
- 48.26
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 8.18%
- Variazione Semestrale
- 26.74%
- Variazione Annuale
- 14.64%
21 settembre, domenica