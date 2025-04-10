Währungen / AMOM
AMOM: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
48.25 USD 0.21 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMOM hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.99 bis zu einem Hoch von 48.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
47.99 48.26
Jahresspanne
32.79 49.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.04
- Eröffnung
- 47.99
- Bid
- 48.25
- Ask
- 48.55
- Tief
- 47.99
- Hoch
- 48.26
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 8.18%
- 6-Monatsänderung
- 26.74%
- Jahresänderung
- 14.64%
