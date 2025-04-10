KurseKategorien
Währungen / AMOM
Zurück zum Aktien

AMOM: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

48.25 USD 0.21 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMOM hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.99 bis zu einem Hoch von 48.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMOM News

Tagesspanne
47.99 48.26
Jahresspanne
32.79 49.31
Vorheriger Schlusskurs
48.04
Eröffnung
47.99
Bid
48.25
Ask
48.55
Tief
47.99
Hoch
48.26
Volumen
9
Tagesänderung
0.44%
Monatsänderung
8.18%
6-Monatsänderung
26.74%
Jahresänderung
14.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K