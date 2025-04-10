通貨 / AMOM
AMOM: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
48.04 USD 0.58 (1.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMOMの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり47.91の安値と48.11の高値で取引されました。
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AMOM News
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- AMOM: The Experiment Has Failed For This AI-Powered Momentum ETF (NYSEARCA:AMOM)
1日のレンジ
47.91 48.11
1年のレンジ
32.79 49.31
- 以前の終値
- 47.46
- 始値
- 47.91
- 買値
- 48.04
- 買値
- 48.34
- 安値
- 47.91
- 高値
- 48.11
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- 7.71%
- 6ヶ月の変化
- 26.19%
- 1年の変化
- 14.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K