AM: Antero Midstream Corporation
18.31 USD 0.08 (0.44%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AM за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.14, а максимальная — 18.44.
Следите за динамикой Antero Midstream Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AM
Дневной диапазон
18.14 18.44
Годовой диапазон
14.22 19.08
- Предыдущее закрытие
- 18.39
- Open
- 18.44
- Bid
- 18.31
- Ask
- 18.61
- Low
- 18.14
- High
- 18.44
- Объем
- 2.356 K
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 3.92%
- 6-месячное изменение
- 2.29%
- Годовое изменение
- 21.99%
