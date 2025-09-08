Währungen / AM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AM: Antero Midstream Corporation
18.62 USD 0.08 (0.43%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AM hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.43 bis zu einem Hoch von 18.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Antero Midstream Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AM News
- FCAS-Unsicherheit: Goldman Sachs startet Coverage für Dassault Aviation mit Verkaufsempfehlung
- Goldman Sachs initiates Dassault Aviation stock with Sell rating on FCAS uncertainty
- Goldman starts coverage on EU defense, aerospace: BAE, Airbus among top picks
- Dassault Aviation stock downgraded by BofA Securities on defense concerns
- BofA Securities downgrades Dassault Aviation amid margin, EPS concerns
- UBS AM’s Zhao Says Fed Rate Hikes Will Widen Treasury Spreads
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Chord Energy to Acquire Williston Basin Assets From XTO Energy
- Equinor Gets Go-Ahead for Drilling Two Wildcat Wells in the North Sea
- Subsea7 Announces Major Project Under Agreement With Aramco
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Baker Hughes Wins Key Contract to Support Sakarya Gas Field Phase 3
- Social Security Is Broken: 4 Stocks I'd Bet My Retirement On Today
- Shell Signs Long-Term U.S. LNG Supply Deal With Italian Firm Edison
- ExxonMobil to Acquire Superior Graphite Assets, Boost EV Ambitions
- EQT Inks 20-Year LNG Purchase Agreement to Diversify Its Portfolio
- Equinor Extends Contract for Two DOF Platform Supply Vessels
- BP Signs Egypt Deal to Drill Five Mediterranean Gas Wells
- ConocoPhillips Inks 20-Year LNG Offtake Agreement With NextDecade
- Here's Why You Should Retain Ovintiv Stock in Your Portfolio for Now
- Antero Midstream prices upsized $650 million senior notes offering
- Is Antero Midstream (AM) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Halliburton Cuts Jobs as Oil Prices & Demand Pressure Industry
Tagesspanne
18.43 18.70
Jahresspanne
14.22 19.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.54
- Eröffnung
- 18.50
- Bid
- 18.62
- Ask
- 18.92
- Tief
- 18.43
- Hoch
- 18.70
- Volumen
- 3.602 K
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- 5.68%
- 6-Monatsänderung
- 4.02%
- Jahresänderung
- 24.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K