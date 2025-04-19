КотировкиРазделы
Валюты / AFLG
AFLG: First Trust Active Factor Large Cap ETF

38.18 USD 0.18 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFLG за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.16, а максимальная — 38.36.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
38.16 38.36
Годовой диапазон
29.36 38.45
Предыдущее закрытие
38.36
Open
38.36
Bid
38.18
Ask
38.48
Low
38.16
High
38.36
Объем
343
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
2.50%
6-месячное изменение
13.60%
Годовое изменение
12.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.