AFLG: First Trust Active Factor Large Cap ETF
38.54 USD 0.09 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFLG ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.36 e ad un massimo di 38.55.
Segui le dinamiche di First Trust Active Factor Large Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.36 38.55
Intervallo Annuale
29.36 38.55
- Chiusura Precedente
- 38.45
- Apertura
- 38.47
- Bid
- 38.54
- Ask
- 38.84
- Minimo
- 38.36
- Massimo
- 38.55
- Volume
- 63
- Variazione giornaliera
- 0.23%
- Variazione Mensile
- 3.46%
- Variazione Semestrale
- 14.67%
- Variazione Annuale
- 13.86%
21 settembre, domenica