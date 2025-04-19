QuotazioniSezioni
Valute / AFLG
Tornare a Azioni

AFLG: First Trust Active Factor Large Cap ETF

38.54 USD 0.09 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFLG ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.36 e ad un massimo di 38.55.

Segui le dinamiche di First Trust Active Factor Large Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFLG News

Intervallo Giornaliero
38.36 38.55
Intervallo Annuale
29.36 38.55
Chiusura Precedente
38.45
Apertura
38.47
Bid
38.54
Ask
38.84
Minimo
38.36
Massimo
38.55
Volume
63
Variazione giornaliera
0.23%
Variazione Mensile
3.46%
Variazione Semestrale
14.67%
Variazione Annuale
13.86%
21 settembre, domenica