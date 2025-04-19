통화 / AFLG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AFLG: First Trust Active Factor Large Cap ETF
38.54 USD 0.09 (0.23%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AFLG 환율이 오늘 0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.36이고 고가는 38.55이었습니다.
First Trust Active Factor Large Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFLG News
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Winners And Losers From The Trade War: An Equities View
- Q2 2025 Equity Market Outlook
일일 변동 비율
38.36 38.55
년간 변동
29.36 38.55
- 이전 종가
- 38.45
- 시가
- 38.47
- Bid
- 38.54
- Ask
- 38.84
- 저가
- 38.36
- 고가
- 38.55
- 볼륨
- 63
- 일일 변동
- 0.23%
- 월 변동
- 3.46%
- 6개월 변동
- 14.67%
- 년간 변동율
- 13.86%
20 9월, 토요일