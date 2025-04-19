通貨 / AFLG
AFLG: First Trust Active Factor Large Cap ETF
38.45 USD 0.24 (0.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AFLGの今日の為替レートは、0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり38.35の安値と38.54の高値で取引されました。
First Trust Active Factor Large Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
38.35 38.54
1年のレンジ
29.36 38.54
- 以前の終値
- 38.21
- 始値
- 38.35
- 買値
- 38.45
- 買値
- 38.75
- 安値
- 38.35
- 高値
- 38.54
- 出来高
- 137
- 1日の変化
- 0.63%
- 1ヶ月の変化
- 3.22%
- 6ヶ月の変化
- 14.40%
- 1年の変化
- 13.59%
