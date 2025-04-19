KurseKategorien
Währungen / AFLG
Zurück zum Aktien

AFLG: First Trust Active Factor Large Cap ETF

38.54 USD 0.09 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFLG hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.36 bis zu einem Hoch von 38.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Active Factor Large Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AFLG News

Tagesspanne
38.36 38.55
Jahresspanne
29.36 38.55
Vorheriger Schlusskurs
38.45
Eröffnung
38.47
Bid
38.54
Ask
38.84
Tief
38.36
Hoch
38.55
Volumen
63
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
3.46%
6-Monatsänderung
14.67%
Jahresänderung
13.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K